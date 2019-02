Spiderhead: Joseph Kosinski, dopo Top Gun 2, regista del film

Joseph Kosinski, dopo aver concluso il lavoro su Top Gun: Maverick, ritornerà dietro la macchina da presa in occasione di Spiderhead, l'adattamento del racconto di George Saunders che verrà prodotto da Netflix.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Rhett Reese e Paul Wernick, recentemente autori di Six Underground.

Il film sarà ambientato in un futuro non troppo lontano in cui i condannati hanno la possibilità di offrirsi volontari come cavie in esperimenti medici nella speranza di accorciare la propria sentenza. Quando un prigioniero si ritrova ad affrontare dei nuovi test farmaceutici riguardanti una sostanza in grado di generare sentimenti simili all'amore, l'uomo inizia a mettere in dubbio la realtà legata alle sue emozioni e indaga per scoprire la verità.

A produrre il lungometraggio ci saranno anche Jeremy Steckler per Condé Nast Entertainment, Eric Newman per Screen Arcade, Reese e Wernick.

La storia originale è stata pubblicata in origine sul magazine New Yorker e poi inserita nell'opera antologica intitolata Tenth of October.