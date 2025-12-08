Spider-Punk, Daniel Kaaluya alimenta l’entusiasmo dei fan: “Emozionante scrivere qualcosa in questo universo"

Daniel Kaluuya ha svelato di essere alle battute conclusive della stesura della sceneggiatura del suo spin-off di Spider-Man, dal titolo Spider-Punk. Dopo aver doppiato l'omonimo personaggio in Across the Spider-Verse, la star premio Oscar si è messa al lavoro sulla nuova traspozione.

Kaluuya è stato ingaggiato per lavorare allo script e interpretare un film spin-off su Spider-Man e insieme al co-sceneggiatore Ajon Singh sta ultimando gli ultimi ritocchi sulla prima bozza della sceneggiatura.

Daniel Kaluuya porterà sul grande schermo Spider-Punk

"Siamo in lavorazione" ha dichiarato Kaluuya "È emozionante scrivere qualcosa in questo universo". Nell'intervista, Daniel Kaluuya ha elogiato Phil Lord e Chris Miller, definendoli grandi narratori e ringraziandoli per averlo supportato nella lavorazione di Spider-Punk.

"Quei film dello Spider-Verse mi parlano" ha spiegato Kaluuya "Mi hanno ispirato molto. Penso che i registi e gli animatori siano alcuni dei migliori narratori in circolazione. Quindi voglio mettermi in ambienti in cui posso crescere e imparare ciò che sanno".

Una scena di Across the Spider-Verse

L'attore di Black Panther ha rivelato: "Phil Lord mi disse che i film non parlano di persone, parlano di relazioni. Toccano anche una gioia del cinema, della narrazione e dell'animazione, e credo che la gioia sia così difficile da realizzare ed è qualcosa a cui aspiro. Amano ciò che fanno ed è ciò che il pubblico percepisce davvero".

Beyond the Spider-Verse in arrivo nel 2027

Oltre al lavoro in Spider-Punk, Daniel Kaluuya tornerà nei panni di Hobie Brown nel prossimo capitolo dello Spider-Verse, dal titolo Beyond the Spider-Verse in arrivo nel 2027. Il film uscirà a distanza di quattro anni dall'uscita di Across the Spider-Verse dopo numerosi rinvii.

Il prossimo film animato riprenderà dopo gli eventi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che seguiva Miles Morales (Shameik Moore) e i suoi amici in una missione attraverso il multiverso per fermare The Spot (Jason Schwartzman).

Il film, scritto da Lord e Miller e diretto da Bob Persichetti e Justin K. Powers, vedrà anche la partecipazione di Hailee Steinfeld come Gwen Stacey, Brian Tyree Henry come Jeff Morales, Jake Johnson come Peter B. Parker e Oscar Isaac come Spider-Man 2099.