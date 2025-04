Spider-Noir: svelato il periodo d’uscita della serie con Nicolas Cage su Prime Video

L'attore premio Oscar tornerà a vestire i panni dello Spider-Man alternativo in una nuova serie live action in arrivo su MGM+ e Prime Video.

C'è fermento tra i fan di Spider-Man: Spider-Noir, la serie live action con Nicolas Cage, ha finalmente una finestra di uscita.

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, lo show dovrebbe debuttare all'inizio del 2026. Sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale da parte di Amazon o MGM+, la notizia sta rapidamente facendo il giro del web.

Nicolas Cage torna nei panni di Spider-Noir

Nicolas Cage ha dato voce per la prima volta alla versione noir dell'Uomo Ragno nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, per poi riprendere il ruolo anche in Across the Spider-Verse. Il personaggio è diventato rapidamente uno dei più amati della multiverso ragnesco, grazie al suo stile retrò e al carisma dell'attore.

Locandina di Spider-Man: Un nuovo universo

Questa volta, però, Cage lo interpreterà in carne e ossa: la serie sarà infatti live action e avrà una forte impronta crime investigativa. Ambientata in una cupa e alternativa New York degli anni '30, la storia seguirà le indagini di un detective tormentato che porta sulle spalle il peso di essere l'unico Spider-Man della sua epoca.

Tutti i dettagli sulla serie

La serie sarà composta da otto episodi e debutterà inizialmente negli Stati Uniti su MGM+, per poi arrivare su Amazon Prime Video in tutto il mondo. Lo sviluppo è stato affidato a Oren Uziel e Steve Lightfoot, che ne saranno anche gli showrunner. Il progetto coinvolge inoltre Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal, già produttori della saga animata di Spider-Verse.

Primal: Nicolas Cage in una scena del film

Al momento non sono stati rilasciati trailer o teaser ufficiali, ma alcune foto dal set hanno già mostrato Nicolas Cage con una tuta fedele al design originale del personaggio nei fumetti, molto simile a quella vista nei film d'animazione.