Spider-Man: Tom Holland potrebbe aver rinnovato il suo contratto e i fan condividono il loro entusiasmo

Online si sono diffuse delle voci riguardanti il possibile rinnovo del contratto che lega Tom Holland al ruolo di Spider-Man.

Le indiscrezioni pubblicate sui social media, come prevedibile, non sono state confermate ufficialmente, tuttavia questo non ha frenato l'entusiasmo dei fan che hanno condiviso i propri commenti.

Le notizie apparse sul web sostengono che Tom Holland abbia raggiunto l'accordo con i produttori nella giornata di ieri, in vista di una possibile apparizione nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e nei progetti targati Sony.

La giovane star, secondo alcune teorie, dovrebbe essere coinvolta anche nel sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo e le voci che si sono diffuse online hanno ovviamente alimentato le speranze dei fan che sperano di rivederlo nei panni di Peter Parker dopo il successo di Spider-Man: No Way Home.

Ecco alcuni dei tweet pubblicati online nelle ultime ore: