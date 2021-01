Spider-Man: Tom Holland ha ignorato il consiglio di non improvvisare durante l'audizione

Tom Holland ha ricordato la serie di provini fatti per ottenere il ruolo di Spider-Man svelando che se avesse ascoltato i consigli del suo agente non avrebbe mai ottenuto la parte, ecco perché.

Ormai Tom Holland è entrato alla perfezione nei panni di Spider-Man. Di recente l'attore ha ricordato il lungo processo di selezione per ottenere il ruolo di Peter Parker svelando di aver ignorato il consiglio dei suoi agenti che gli intimavano di non improvvisare durante gli screen test.

Durante una conversazione con Daniel Kaluuya nell'ambito della serie di video di Variety Actors on Actors, Tom Holland ha ricordato il suo provino per diventare Spider-Man, un processo di selezione durato sette mesi con sei audizioni diverse. Il suo agente gli aveva consigliato di non improvvisare mai perché quelli della Marvel vogliono che tutti imparino a memoria il copione. Ma Tom Holland non l'ha ascoltato:

"Ti dicono sempre che hai fatto un ottimo lavoro e ti contatteranno, e poi passano sei settimane e aspetti. Alla fine ho fatto un provino ad Atlanta con altri sei ragazzi e Robert Downey Jr. che era lì. Abbiamo provato tutti con Downey, il che è stato pazzesco. È andata così bene. È stata la migliore audizione mai fatta. I miei agenti mi avevano detto che alla Marvel piace che tu impari esattamente le parole e che non puoi improvvisare e non puoi fare niente del genere. Ho imparato esattamente le parole, e poi nel primo ciak Downey ha cambiato completamente la scena, così abbiamo iniziato uno scambio di battute incredibile"

Tom Holland ha chiamato subito sua madre dopo l'audizione con Robert Downey Jr. per dirle che era fiducioso, poiché era stata la migliore audizione della sua carriera, ma sei settimane dopo ancora nessuna notizia. Quando la Marvel ha finalmente chiamato, era per un'altra audizione, questa volta un test di combattimento con Chris Evans.

Il giovane attore ha scoperto di aver ottenuto il ruolo solo navigando per caso su internet e digitando "Spider-Man", scoprendo così che la Marvel aveva annunciato il suo nome come nuovo protagonista del film:

"Ho rotto il mio computer, perché l'ho lanciato in aria. È caduto dal mio letto; il mio cane è impazzito. Sono corso al piano di sotto. Ho urlato alla mia famiglia: 'Ho avuto la parte! Ho la parte!'"

Tom Holland continuerà ad essere Spider-Man nel terzo film a lui dedicato, attualmente in fase di ripresa ad Atlanta, di cui però non abbiamo ancora dettagli precisi.