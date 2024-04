Romeo & Giulietta: oltre 800 attrici condannano gli attacchi razzisti subiti da Francesca Amewudah-Rivers

I commenti razzisti rivolti a Francesca Amewudah-Rivers e alla produzione dello spettacolo Romeo & Giulietta che andrà in scena a Londra hanno portato oltre 800 attrici a firmare una lettera aperta per sostenere la giovane attrice.

A condannare la situazione ci sono anche Lashana Lynch, Freema Agyeman e Sophie Wilde.

Il messaggio inviato a sostegno dell'attrice

Nel messaggio si dichiara che ottenere il ruolo da protagonista nello spettacolo Romeo & Giulietta è un grande traguardo per un'attrice così giovane e all'inizio della sua carriera. Per questo motivo molte delle personalità del mondo dello spettacolo che hanno firmato la lettera avevano inviato sui social media i loro complimenti e condiviso il proprio affetto nei confronti di Francesca Amewudah-Rivers.

Il messaggio prosegue ricordando: "Ma poi quello che è accaduto è un orrore troppo familiare per molte di noi, attrici visibilmente nere e con la pelle scure, che lo hanno già vissuto. L'abuso razzista e misogino rivolto a un'anima così dolce è stato troppo da sopportare".

La dichiarazione prosegue ribadendo che è realmente imbarazzante che l'annuncio di un casting di uno spettacolo teatrale dia vita a una situazione così orribile da parte di "persone così vuote e sterili nella propria vita" che si ritrovano a compiere abusi odiosi. La lettera ricorda: "Troppe volte i performer neri, in particolari le attrici nere, sono lasciati ad affrontare la tempesta di abusi online dopo aver compiuto il crimine di aver ottenuto un lavoro".

Tom Holland torna a teatro con Romeo & Giulietta, produzione alle prese con una "raffica di insulti razzisti"

Il comunicato sottolinea che si vuole inviare un messaggio chiaro a Francesca e a tutte le persone come lei vittime di abusi, offrendo il proprio sostegno a chi deve affrontare la pressione e il trauma suscitati dai commenti razzisti, concludendo il proprio messaggio ricordando: "A tutti i guerrieri della tastiera che si sentono a disagio a causa della nostra visibilità, piangete su internet quanto volete, ma noi siamo qui per rimanere".

La Jamie Lloyd Theater Company, alcuni giorni fa, aveva condiviso un comunicato per denunciare la situazione e ribadire che si deve porre fine agli attacchi razzisti compiuti dopo l'annuncio del casting di Romeo & Giulietta, lo spettacolo con star Tom Holland che andrà in scena per 12 settimane a Londra.