Spider-Man: Sam Raimi non voleva il cameo di Stan Lee

I camei di Stan Lee nei cinecomic sono diventati una delle tradizioni più amate dai fan, ma in principio c'era chi nutriva dubbi al riguardo. Il primo cameo di Stan Lee risale al 2000, in X-Men. Ma nel 2002, all'epoca del primo Spider-Man, abbiamo rischiato di non vedere il mitico fumettista in azione visto che il regista Sam Raimi era contrario a un cameo di Stan Lee nel suo film.

Ecco cosa ha dichiarato il regista a Hollywood Reporter: "Ho avuto l'ingaggio per Spider-Man nel 1999. Il capo della Marvel Avi Arad mi disse 'Voglio che tu metta Stan nel film.' Ma io ho risposto 'No. Conosco Stan, e non sa recitare.' Avi ha insistito 'Lo voglio nel film. Lo abbiamo fatto per X-Men, lo rifaremo qui.' Ora immaginate un regista poco famoso in Inghilterra che sta per dirigere Macbeth e gli viene detto 'Metti lo scrittore nell'opera.' E' assurdo. 'Bene, vuoi Shakespeare nell'opera, metteremo Shakespeare nell'opera.'"

Il responsabile della gustosa tradizione di vedere Stan Lee in ogni comic movie Marvel in uscita è dunque Avi Arad, ed capo della Marvel. Alla fine Arad ha vinto e Stan Lee è apparso in moltissimi camei con grande successo. Tradizione che proseguirà visto che al momento della morte Stan Lee aveva già girato il cameo per Avengers 4 e un altro paio di partecipazioni ai prossimi comic movie Marvel.

