Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox e il prezioso consiglio di Tom Hiddleston: "Devi scappare"

Charlie Cox ha rivelato il prezioso consiglio che Tom Hiddleston gli ha dato in vista della sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home.

Si sa, gli amici sono fondamentali per custodire segreti. Ad esempio, Tom Hiddleston era al corrente della partecipazione di Charlie Cox a Spider-Man: No Way Home e, a quanto pare, gli avrebbe dato un prezioso consiglio.

Nel corso della sua chiacchierata con ComicBook durante il tour promozionale della serie Kin, Charlie Cox ha raccontato a proposito di Tom Hiddleston e del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe grazie a Spider-Man: No Way Home: "Tom stava girando Loki all'epoca e sapeva che io avrei preso parte a Spider-Man. Aveva anche parlato con la produzione, quindi sapeva, senza dubbio. Ho parlato con lui e mi ha detto: 'Qualsiasi cosa tu faccia, quando il film esce, devi intrufolarti nel retro di un cinema, perché la sala impazzirà'. E ricordo di aver pensato: 'No, non succederà. Sarà bello fare una cosa del genere ma credo che lui stia rapportando tutto a Loki, che ha una fan base diversa da qualsiasi cosa abbia mai visto in vita mia".

In effetti, Charlie Cox aveva ragione. L'attore, infatti, ha raccontato di essersi intrufolato in un cinema durante la proiezione di Spider-Man: No Way Home. Nessuno, però, avrebbe gridato in occasione dell'apparizione sullo schermo del personaggio di Matt Murdock.

Nel frattempo, Daredevil ha abbandonato Netflix e, a partire dal 16 marzo 2022, approderà su Disney Plus. Insomma, tutto è pronto per sviluppare maggiormente la linea narrativa di Matt Murdock all'interno del Marvel Cinematic Universe!