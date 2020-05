Spider-Man: lasciano che un ragno li morda, piccoli fan ricoverati in ospedale

Diventare come Spider-Man non è semplice come hanno pensato tre bambini boliviani, morsi da una vedova nera e finiti in ospedale per avvelenamento.

Essere come Spider-Man o come tanti altri supereroi è il desiderio di molti bambini, come per tre ragazzini boliviani che sono stati morsi da un ragno Vedova Nera con la speranza di ricevere gli stessi poteri del loro beniamino, ma invece sono finiti in ospedale per avvelenamento.

I piccoli fan di Spider-Man, di 12, 10 e 8 anni, originari del villaggio di Chayanta, hanno trovato la vedova nera mentre pascolavano le loro capre. Hanno spinto il ragno a morderli dopo averlo colpito con un bastoncino, ha raccontato a Telemundo Virgilio Pietro, capo epidemiologo del ministero della salute boliviano. Come racconta il New York Post, la madre dei ragazzi, mentre raccoglieva legna da ardere nelle vicinanze, li ha portati di corsa in una clinica locale dopo che i tre bambini hanno cominciato a mostrare i sintomi da avvelenamento.

Per fortuna c'è stato un lieto fine per i tre ragazzini che, dopo aver passato una settimana tra un ospedale e l'altro, sono stati dimessi senza gravi conseguenze. La vedova nera può provocare anche morsi mortali, ma la sorte ha voluto che i tre bambini l'abbiano scampata bella.

Spider-Man è sicuramente uno dei personaggi Marvel più famosi al mondo