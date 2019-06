Spider-Man, Men in Black e Fast & Furious: in arrivo i boxset con un biglietto omaggio per il cinema

Un'estate di grande cinema è in arrivo, con tantissimi nuovi film in sala e non solo. Per celebrare le nuove uscite estive, Universal Pictures Home Entertainment Italia lancia tre imperdibili boxset da collezione in formato Dvd e Blu-ray delle tre saghe che saranno protagoniste dell'estate: Spider-man, Men in Black e Fast & Furious. Con una speciale iniziativa dedicata: queste imperdibili collection non solo sono imprescindibili per qualsiasi appassionato, ma contengono all'interno un biglietto cinema valido tutto l'anno per qualsiasi film in programmazione!

Si parte il 26 giugno con la collection di Spider-man in Dvd e Blu-ray in occasione dell'uscita al cinema di Spider-Man: Far From Home il 10 luglio. Il boxset contiene tutti e 6 i film del supereroe Marvel più amato, per arrivare preparati al meglio per le nuove avventure di Peter Parker, con tantissimi contenuti speciali da non perdere. Si prosegue il 10 luglio con il boxset in Dvd e Blu-ray dedicato alle avventure degli iconici Men in Black, in arrivo il 25 luglio nelle sale italiane. Anche qui la collection prevede tutti e 3 i film della franchise simbolo degli anni 2000, con una nuova elegante veste grafica e numerosi contenuti speciali da godersi insieme e con gli amici. Sempre per il 10 luglio è prevista l'uscita dell'imperdibile collection di Fast & Furious contenente tutti e 8 i film della saga dedicata alle auto da corsa e all'azione più spericolata, disponibile in Dvd e Blu-ray per rivivere le avventure di Vin Diesel e compagni ed arrivare pronti in sala per Fast & Furious - Hobbs & Shaw l'8 agosto. All'interno di ogni franchise collection estiva in regalo un biglietto cinema per vivere i grandi film dell'estate e renderla ancora più indimenticabile: il biglietto sarà valido per tutti i film in programmazione per tutto l'anno. Sulla confezione sarà indicato con uno sticker la presenza del buono cinema, insieme alle istruzioni per ottenerlo: basterà inserire il codice all'interno su www.cinemauniversal.it per ottenere subito il premio!