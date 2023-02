Spider-Man: Homecoming, John Leguizamo scelto per Avvoltoio: "Mi hanno chiesto di lasciarlo a Michael Keaton"

John Leguizamo ha rivelato di essere stato la prima scelta per il ruolo del villain Adrian Toomes/Avvoltoio nel film Spider-Man: Homecoming, anche se poi gli è stato chiesto di rinunciare al ruolo in modo che Michael Keaton potesse interpretare il personaggio.

Spider-Man: Homecoming: Michael Keaton nel nuovo trailer del film

"Dovevo essere l'Avvoltoio", ha detto John Leguizamo a ComicBook.com. "Avevamo negoziato e stavo per interpretarlo, poi hanno detto che Michael Keaton lo voleva indietro e mi hanno chiesto se avrei rinunciato. Ho detto, 'Bene, ok.' Hanno detto: 'No, lavoreremo di nuovo con te, faremo...' Ecco cosa è successo". Leguizamo afferma che gli è stato effettivamente offerto un altro ruolo Marvel, anche se molto più piccolo. "Mi hanno offerto qualcosa di minuscolo", ha ricordato l'attore. "Ho detto no".

John Leguizamo denuncia il razzismo a Hollywood: "Sono stato alla larga dal sole per poter lavorare"

Anche se Spider-Man: Homecoming si era concluso anticipando il ritorno dell'Avvoltoio in progetti futuri, il personaggio di Michael Keaton è stato assente dai successivi Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, per poi ricomparire nel 2022 in Morbius, come parte dello Spider-Man Extended Universe. Il cameo di Keaton in Morbius sembrava anticipare la formazione dei Sinister Six.

A partire dal 31 marzo ritroveremo John Leguizamo nel cast della serie corale The Power, in arrivo su Prime Video.