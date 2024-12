Spider-Man, ecco perché la Sony non ha mai usato il supereroe negli spin-off

Verso la fine di Kraven - Il Cacciatore, il personaggio di Aaron Taylor-Johnson vive un'agghiacciante allucinazione in cui è circondato da un'orda di ragni. È una chiara allusione alla sua più grande nemesi nei fumetti Marvel, Spider-Man.

È anche quasi certamente il momento in cui il personaggio (o, almeno, la versione di Taylor-Johnson) si avvicinerà di più all'Uomo Ragno. Il film dovrebbe essere l'ultimo tassello del cosiddetto Sony's Spider-Man Universe in cui però Spider-Man non c'è mai stato.

Kraven dovrebbe registrare uno dei più bassi weekend d'apertura di sempre per un film di supereroi Marvel, diventando così il terzo tentativo fallito della Sony di trasformare un personaggio secondario di Spider-Man in un proprio franchise cinematografico, dopo Morbius del 2022 con Jared Leto e Madame Web dello scorso febbraio con Dakota Johnson.

L'errore di non includere Spider-Man

L'incombente insuccesso al box-office segnerà quasi certamente la fine di questa iniziativa dello studio, che un esperto insider della Sony ha imputato a una "esuberanza irrazionale nei confronti dei supereroi" che ha portato alla diminuzione del primato del genere come forza principale al botteghino. Su queste pagine trovate la recensione di Kraven Il Cacciatore.

Questo non vuol dire che Sony smetterà di produrre cinecomic. Innanzitutto, tecnicamente parlando, non è mai esistito un Universo Sony Marvel, un Sony's Spider-Man Universe o qualsiasi altra denominazione ufficiale simile al Marvel Cinematic Universe o al nuovo DC Universe. Il fatto è che dopo il successo di Venom, la Sony si è convinta erroneamente che il pubblico volesse ancora più storie sui personaggi di contorno di Spider-Man.

"Tutti questi personaggi sono famosi perché si sono scontrati con Spider-Man", afferma Jeff Bock, analista di Exhibitor Relations. "Sfortunatamente per la Sony, hanno avuto successo con 'Venom' e questo ha rovinato tutto, perché si sono convinti di poter semplicemente scorporare tutti questi personaggi. Non credo che si siano resi conto che Venom poteva portare avanti un franchise, mentre gli altri personaggi no. Non avere Spider-Man in questi film è stato il difetto fatale".