Kraven è l'ennesimo disastro Sony: rivelato il terribile punteggio su Rotten Tomatoes

Sono arrivate le prime recensioni di Kraven - Il Cacciatore, e il film sembra essere l'ennesimo disastro del franchise dell'Universo Spider-Man della Sony.

Con 55 recensioni caricate, Kraven ha un punteggio di gradimento molto basso, pari al 15%, su Rotten Tomatoes. Un fugace sguardo alle recensioni pubblicate indica che sono state prese di mira diverse cose, dalla sceneggiatura del film agli effetti speciali fino all'indecisione sul tono.

Ci sono ovviamente alcune recensioni positive, che affermano che parlano di un adattamento divertente del fumetto grazie alle sue sequenze d'azione, ai riferimenti alla tradizione Marvel Comics più ampia e ad alcuni momenti di leggerezza. Tuttavia, sono la stragrande minoranza. Quasi tutti sono d'accordo sul fatto che Kraven - Il Cacciatore chiuderà l'Universo Spider-Man della Sony con una nota molto negativa.

Il flop del Sony's Spider-Man Universe

Da quando è stato lanciato con Venom nel 2018, questo particolare universo condiviso non è mai stato un beniamino della critica. Nessuno dei capitoli ha ottenuto un punteggio "Fresh" su Rotten Tomatoes; il più vicino a riuscirci è stato Venom - La furia di Carnage, che ha ottenuto un punteggio complessivo del 58%. Il punteggio iniziale di Kraven è pari a quello dei tanto criticati Morbius (15%) e Madame Web (11%). È significativo che il franchise di Venom sia chiaramente il più acclamato del gruppo.

Kraven Il Cacciatore porrà fine agli spinoff sui villain dello Spider-Man Universe

Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile per l'Universo Spider-Man della Sony. Dopo il flop di Madame Web con soli 100,4 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, Venom: The Last Dance non ha superato gli incassi degli altri due capitoli, a dimostrazione del fatto che il pubblico ha perso interesse per questo universo.

Alla luce di ciò, non sorprende che la Sony abbia intenzione di interrompere la realizzazione di questi spin-off Marvel, scegliendo invece di concentrarsi su progetti come Spider-Man 4 con il ritorno di Tom Holland e l'attesissimo sequel animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in attesa di definire la prossima linea d'azione.