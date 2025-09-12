Spider-Man: Brand New Day, Zendaya si copre con un cappuccio in una foto dal set, cambio di look per MJ?

Una foto dal set delle star di Spider-Man: Brand New Day avrebbe messo in allarme i fan. La foto in questione vedrebbe Zendaya intenta a coprirsi i capelli con un cappuccio mentre posa coi colleghi. E c'è chi sospetta un radicale cambio di look per il personaggio di MJ.

Le riprese della nuova avventura di Spider-Man, in missione standalone contro il crimine metropolitano dopo la conclusione di Spider-Man: No Way Home, sono attualmente in corso sotto la regia di Destin Daniel Cretton.

Un foto recente (pubblicata da @zendayacollective) ritrae Zendaya insieme a Tom Holland, Jacob Batalon e a due fan che hanno avuto il privilegio di far visita al set londinese del cinecomic. Nella foto vediamo un sorridente Holland con indosso il costume dell'Uomo Ragno. Batalon, interprete di Ned Leeds, sfoggia una t-shirt nera del MIT (Massachusetts Institute of Technology) mentre Zendaya, in jeans e felpa, ha un cappuccio calato fin sulla fronte a coprire la chioma. E subito i fan si sono prodigati nel provare a indovinare cosa nasconda il cappuccio in questione.

Quale significato ha la reunion ritratta nella foto dal set?

Sebbene sia stato anticipato che in Spider-Man: Brand New Day ai personaggi di MJ e Ned sarà concesso meno spazio rispetto ai tre precedenti lungometraggi, la foto dal set confermerebbe che il finale di Spider-Man: No Way Home sarà valido anche nel nuovo film, con il personaggio di Ned Leeds che va a studiare al MIT.

Ma il principale mistero riguarda il personaggio di MJ, dato che Zendaya è stata avvistata sul set all'inizio di agosto, il che significa che probabilmente ha girato le sue scene per almeno un paio di settimane. Il motivo dei capelli coperti potrebbe riguardare la necessità di nascondere il nuovo look, cioè la chioma rossa sfoggiata dal personaggio di Mary Jane nei fumetti. Se questo cambio di look verrà confermato, verrà realizzato il desiderio espresso dai fan a più riprese sui social media.

L'uscita di Spider-Man: Brand New Day è fissata per luglio 2026. Confermato il ritorno nel cast di Jon Bernthal nei panni di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk, mentre è ancora un mistero il ruolo assegnato alla star di Stranger Things Sadie Sink.