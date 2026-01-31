Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Il progetto più creativo e appagante della mia carriera"

Tom Holland ha confessato di ritenere Spider-Man: Brand New Day il suo progetto maggiormente appagante dal punto di vista creativo di tutta la sua carriera. L'attore londinese è pronto a tornare sul grande schermo nei panni di Peter Parker.

Il prossimo blockbuster Sony/Marvel, diretto da Destin Daniel Cretton, è il 38° capitolo del Marvel Cinematic Universe, e Tom Holland ha scritto una lettera alla troupe del film rivelando i suoi sentimenti e le emozioni nei confronti di Spider-Man: Brand New Day.

La lettera di Tom Holland

"Prima di tutto, sono così triste che tutto questo stia per finire" ha scritto Holland "È stato impegnativo e faticoso, ma lavorare con tutti voi ogni giorno è stata una gioia immensa. Grazie per aver reso questa l'esperienza di riprese più creativamente appagante che abbia mai avuto".

Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

L'interprete dell'Uomo Ragno ha proseguito: "Il vostro duro lavoro, la dedizione, il talento e la gentilezza sono stati un vero piacere di cui far parte e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ho adorato ridere con tutti voi e spero che lo rifaremo molte altre volte. Questo film non sarebbe nemmeno lontanamente ciò che sarà senza di voi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore e ci vediamo la prossima volta".

La nuova avventura di Peter Parker sul grande schermo

Tom Holland tornerà nei panni dell'Uomo Ragno al fianco di Zendaya nel ruolo di Michelle 'MJ' Jones-Watson e Jacob Batalon nel ruolo di Ned Leeds. Il film prevede la partecipazione anche di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, Michael Mando nel ruolo di Scorpion e Marvin Jones III nel ruolo di Tombstone.

Nel cast anche la star di Stranger Things Sadie Sink e la star di The Bear Liza Colón-Zayas, entrambe in ruoli ancora sconosciuti.

Ecco la sinossi di Spider-Man: Brand New Day: "Dopo che il mondo ha dimenticato il suo nome, Peter Parker (Holland) inizia un nuovo capitolo della sua vita, cercando di bilanciare le lezioni universitarie, un lavoro part-time e la sua responsabilità come amichevole Spider-Man di quartiere di New York. Ma quando una forza misteriosa comincia a minare la città dall'interno, Peter si ritrova intrappolato tra potenti nemici, vecchie eredità e alleati inaspettati. Mentre le ombre del passato si insinuano nel suo presente, deve ridefinire cosa significhi davvero essere un eroe, da solo".