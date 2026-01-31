Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Il progetto più creativo e appagante della mia carriera"

La star britannica ha confessato tutto il proprio entusiasmo per il lavoro svolto sul set del prossimo film sull'Uomo Ragno.

Tom Holland in una scena di Spider-Man: Brand New Day
NOTIZIA di 31/01/2026

Tom Holland ha confessato di ritenere Spider-Man: Brand New Day il suo progetto maggiormente appagante dal punto di vista creativo di tutta la sua carriera. L'attore londinese è pronto a tornare sul grande schermo nei panni di Peter Parker.

Il prossimo blockbuster Sony/Marvel, diretto da Destin Daniel Cretton, è il 38° capitolo del Marvel Cinematic Universe, e Tom Holland ha scritto una lettera alla troupe del film rivelando i suoi sentimenti e le emozioni nei confronti di Spider-Man: Brand New Day.

La lettera di Tom Holland

"Prima di tutto, sono così triste che tutto questo stia per finire" ha scritto Holland "È stato impegnativo e faticoso, ma lavorare con tutti voi ogni giorno è stata una gioia immensa. Grazie per aver reso questa l'esperienza di riprese più creativamente appagante che abbia mai avuto".

Tom Holland Spider Man 4 Set
Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

L'interprete dell'Uomo Ragno ha proseguito: "Il vostro duro lavoro, la dedizione, il talento e la gentilezza sono stati un vero piacere di cui far parte e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ho adorato ridere con tutti voi e spero che lo rifaremo molte altre volte. Questo film non sarebbe nemmeno lontanamente ciò che sarà senza di voi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore e ci vediamo la prossima volta".

La nuova avventura di Peter Parker sul grande schermo

Tom Holland tornerà nei panni dell'Uomo Ragno al fianco di Zendaya nel ruolo di Michelle 'MJ' Jones-Watson e Jacob Batalon nel ruolo di Ned Leeds. Il film prevede la partecipazione anche di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, Michael Mando nel ruolo di Scorpion e Marvin Jones III nel ruolo di Tombstone.

Avengers Doomsday, colpo di scena: anticipati i piani per lo Spider-Man di Tom Holland? Avengers Doomsday, colpo di scena: anticipati i piani per lo Spider-Man di Tom Holland?

Nel cast anche la star di Stranger Things Sadie Sink e la star di The Bear Liza Colón-Zayas, entrambe in ruoli ancora sconosciuti.

Ecco la sinossi di Spider-Man: Brand New Day: "Dopo che il mondo ha dimenticato il suo nome, Peter Parker (Holland) inizia un nuovo capitolo della sua vita, cercando di bilanciare le lezioni universitarie, un lavoro part-time e la sua responsabilità come amichevole Spider-Man di quartiere di New York. Ma quando una forza misteriosa comincia a minare la città dall'interno, Peter si ritrova intrappolato tra potenti nemici, vecchie eredità e alleati inaspettati. Mentre le ombre del passato si insinuano nel suo presente, deve ridefinire cosa significhi davvero essere un eroe, da solo".