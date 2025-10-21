Spider-Man: Brand New Day, il trailer uscirà prima del previsto?

Una nuova indiscrezione avrebbe rivelato quando vedremo il primo promo ufficiale dedicato alla nuova avventura dello Spider-Man di Tom Holland, mentre il web viene inondato di foto e video dal set.

Quando vedremo il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day? Presto, secondo le nuove indiscrezioni. A quanto pare il promo che anticipa le nuove gesta dell'Uomo Ragno di Tom Holland anticiperà la proiezione di uno dei film più attesi della stagione natalizia: Avatar: Fuoco e Cenere.

Si allunga la lista dei trailer attesissimi che dovrebbero uscire "accoppiati" al terzo capitolo della saga di James Cameron. Oltre a Spider-Man: Brand New Day, secondo Trailer Track Marvel potrebbe lanciare addirittura il primo trailer di Avengers: Doomsday mentre è quasi certo che il film sarà preceduto dal trailer del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey.

I trailer di due grandi uscite in arrivo contemporaneamente potrebbero sembrare una mossa insolita, ma Trailer Track ritiene che sia una possibilità concreta, il che renderebbe la visione in sala di Avatar: Fuoco e Cenere davvero imprescindibile.

Nuove foto e video dal set

Nel frattempo dopo le foto di Sadie Sink sul set che avrebbero potenzialmente rivelato il personaggio da lei interpretato nel cinecomic, nuovi foto e video sono circolate in rete svelando altri piccoli dettagli della produzione.

Nessuno spoiler, ma un video mostra la controfigura di Tom Holland che viene sollevata in aria mentre si prepara a girare una sequenza d'azione, e in una seconda serie di foto compare anche la controfigura di Sadie Sink.

Spider-Man: Brand New Day vedrà anche la partecipazione di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal tornerà nel ruolo di Frank Castle/The Punisher e Tramell Tillman apparirà interpretando un personaggio per adesso ancora misterioso. Rivedremo, inoltre, i fedeli compari di Peter Parker, la MJ di Zendaya e Ned Leeds di Jacob Batalon.

Spider-Man: Brand New Day uscirà in sala a luglio 2026.