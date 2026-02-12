Spider-Man: Brand New Day, nuove indiscrezioni sulla trama e sul futuro dei mutanti nell’MCU

Sono stati confermati da un insider alcuni elementi che riguardano uno dei prossimi progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe, in particolare una fuga di notizie su Spider-Man: Brand New Day. Un insider ha dichiarato che pur non avendo ancora l'ufficialità dello studio, potrebbero esserci delle novità importanti.

Tom Holland tornerà presto nei panni di Peter Parker/Spider-Man, il personaggio che l'ha reso famoso nel mondo ma in Brand New Day potrebbero essere molte le novità e le ultime indiscrezioni, ancora non confermate, parlano di colpi di scena davvero clamorosi.

Un'evoluzione inaspettata per Peter Parker: cosa suggeriscono le ultime voci

"Sulla scia di Jeff Goldblum in The Fly, vedremo Peter mutare in un essere ragno... letteralmente mutare in un ragno" spiega l'insider John Campea, anticipando il debutto live-action di Man-Spider "Uno degli elementi principali di questo film è la corsa contro il tempo per capire come impedire a Peter di mutare completamente".

Tom Holland in una scena di Spider-Man: Brand New Day

Campea ha aggiunto che tutti gli indizi portano a Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey e ribadisce le recenti voci secondo cui Tramell Tillman interpreterebbe il capo del Department of Damage Control: "Questo film getterà le basi per il tema anti-mutanti, perché Jean Grey viene braccata in quanto mutante... siamo prima della Xavier School".

Department of Damage Control e svolta anti-mutanti: il film prepara il terreno agli X-Men?

Sembra sempre più probabile che, nell'MCU post-Avengers: Secret Wars, gli X-Men non compaiano improvvisamente come una squadra di supereroi già affermata. Il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton dirige Spider-Man: Brand New Day da una sceneggiatura firmata dai veterani del franchise Spider-Man Chris McKenna ed Erik Sommers.

Tom Holland interpreta Spider-Man in un cast che comprende anche Jon Bernthal (The Punisher), Mark Ruffalo (The Hulk), Zendaya (MJ), Sadie Sink, Michael Mando (Scorpion), Tramell Tillman, Marvin Jones III (Tombstone), Jacob Batalon (Ned Leeds) e Liza Colón-Zayas. Florence Pugh, star di Avengers: Doomsday, dovrebbe riprendere il ruolo di Yelena Belova già visto in Thunderbolts*.