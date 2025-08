Spider-Man: Brand New Day, un'epica scena d'azione blocca 60 vie di Glasgow

Riprese in corso per Spider-Man: Brand New Day. La città di Glasgow, in cui è stata ricostruita la New York City di Peter Parker, è paralizzata dall'imponente set. Più di sessanta vie principali sono state chiuse, come rivela il Glasgow Times per girare quelle che si profilano come epiche scena d'azione.

"60 strade chiuse? Questa dev'essere la scena d'azione più grande di SEMPRE", ha osservato lo scooper Daniel Richtman.

La scelta di utilizzare Glasgow al posto di New York sembra dettata, principalmente, da motivi di budget oltre che dalla vicinanza ai Pinewood Studios londinesi, dove vengono girati molti progetti Marvel utilizzando veri esterni invece del greenscreen.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Promette bene il quarto lungometraggio su Spider-Man, che "tornerà a essere un'avventura per le strade di New York" e vedrà l'uomo Ragno impegnato a combattere il crimine ordinario invece di preoccuparsi di questioni multiversali, come ha anticipato Kevin Feige. Scelta, questa, che ha avuto come diretta conseguenza l'incontro tra Peter Parker e uno dei personaggi più amati dei fumetti, il Frank Castle/Punisher di Jon Bernthal.

Tom Holland in una scena di Spider-Man: No Way Home

Come verrà inserito Punisher in Spider-Man: Brand New Day?

Al momento mistero fitto su come il personaggio di Frank Castle verrà introdotto nel plot di Spider-Man: Brand New Day, che prenderà il via dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker che ricomincia da capo dopo che la rivelazione sulla sua identità è stata cancellata dalla memoria degli abitanti della Terra. Di conseguenza, anche i suoi vecchi amici MJ e Ned proseguono con le loro esistenze dopo aver dimenticato la scioccante rivelazione.

Secondo Gamesradar, Punisher potrebbe essere uno degli antagonisti del film, vista la disapprovazione di Spider-Man nei confronti dei metodi cruenti del vigilante di Jon Bernthal che li ha resi nemici nei fumetti. In realtà le prime foto di Spider-Man: Brand New Day potrebbero aver rivelato il vero villain del film che, apparentemente, dovrebbe essere ambientato oltre un anno prima degli eventi di Avengers: Doomsday.

Spider-Man: Brand New Day debutterà il 31 luglio 2026 come parte della Fase 6 dell'MCU.