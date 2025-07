Spider-Man: Brand New Day, nuove immagini dal set rivelano un volto misterioso e scatenano le teorie dei fan

Le nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day stanno facendo discutere il web. In particolare, un'inquadratura apparentemente secondaria ha scatenato un'ondata di speculazioni tra gli appassionati: in un poster di ricercati, visibile sullo sfondo di una scena, compare il volto di un uomo misterioso con occhiali. I fan, subito attivissimi, hanno ipotizzato potesse trattarsi di Bruce Banner, alias Hulk, interpretato da Mark Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe. Una teoria che sembrava plausibile, anche considerando i rumor su un possibile coinvolgimento del personaggio nella trama del film.

Le immagini ravvicinate smentiscono l'ipotesi Bruce Banner

Nuovi scatti ad alta definizione della scena in questione sono stati diffusi nelle ultime ore, svelando un dettaglio del tutto inatteso: l'uomo nel poster non è un personaggio Marvel, bensì Colm Holmes, amministratore delegato di Allianz Insurance. Le sue fattezze sarebbero state inserite nei manifesti da un attivista, con l'intento di denunciare pubblicamente presunte responsabilità dell'azienda in attività controverse. Un episodio decisamente fuori contesto per un cinecomic, ma che ha finito per attirare l'attenzione globale sul set.

Full look at the wanted poster from the set of SPIDER-MAN BRAND NEW DAY.





New look at the wanted poster from the 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY' set.

It's not Bruce Banner.







The person featured owns a real insurance company, and the poster may have been placed by an activist.

Il film Spider-Man: Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton, sarà il quarto capitolo con Tom Holland protagonista. A differenza dei precedenti titoli della saga, il nuovo film prende direttamente il nome da una serie a fumetti che esplora la ricostruzione della vita di Peter Parker dopo i drammatici eventi di One More Day e Civil War. Nel cast, oltre a Holland, figurano Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, e Michael Mando, che dovrebbe riprendere il ruolo dello Scorpione. Steven Yeun sarebbe invece in trattative per un personaggio ancora non annunciato.

Possibili nuovi arrivi dall'universo Marvel

Secondo alcune teorie, il film introdurrà per la prima volta sul grande schermo Carlie Cooper e Lily Hollister, alias Menace, due figure centrali nella saga fumettistica di Brand New Day. C'è chi ipotizza che Sink possa interpretare proprio uno di questi due personaggi, anche se la produzione non ha confermato nulla. Nel frattempo, cresce l'attesa per scoprire quali elementi narrativi verranno utilizzati e come si collegheranno con il futuro del MCU.

Durante il CinemaCon, il regista Destin Daniel Cretton ha rivelato che il team creativo sta lavorando per rendere questa avventura "emozionante e mai vista prima", con particolare attenzione al costume e alle dinamiche di movimento del personaggio. Tom Holland, assente alla presentazione di Las Vegas perché impegnato in un altro set, ha inviato un messaggio video: "So che vi abbiamo lasciati con un cliffhanger alla fine di No Way Home. Questo film rappresenta davvero un nuovo inizio. È tutto quello che posso dire".

Spider-Man: Brand New Day arriverà al cinema con una leggera modifica rispetto al calendario iniziale: la nuova data d'uscita è fissata al 31 luglio 2026, una settimana più tardi rispetto al 24 luglio precedentemente annunciato. Un piccolo slittamento che, però, non ha minimamente frenato l'entusiasmo dei fan.