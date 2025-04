Spider-Man: Andrew Garfield svela se accetterebbe di interpretare nuovamente Peter Parker

Andrew Garfield è tornato a parlare del suo possibile coinvolgimento nelle avventure di Spider-Man dopo il ritorno avvenuto nel 2021 in No Way Home. L'attore era apparso nei panni di Peter Parker nel film con star Tom Holland in cui era apparso anche Tobey Maguire.

Il possibile ritorno di Garfield nel MCU

La star ha partecipato al Middle East Film & Comic Con che si è svolto ad Abu Dhabi e ha risposto alle domande dei fan che si chiedevano se ci sarà la possibilità di rivederlo nel MCU.

Andrew Garfield ha dichiarato che 'ha amato interpretare Spider-Man', prima di ribadire che sarebbe felice di 'interpretare il personaggio di nuovo in qualche modo'.

L'attore ha poi spiegato quali sono le sue condizioni per un ritorno: "Penso dovrebbe essere davvero strano. Penso mi piacerebbe fare qualcosa di davvero strano... Qualcosa di davvero unico, e insolito e sorprendente... Un po' come la libertà creativa che hanno con i film animati dello Spider-Verse".

La prossima avventura di Peter PArker

Il prossimo film con star Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day, arriverà nei cinema americani il 31 luglio 2026.

Andrew, nel settembre 2024, aveva smentito di essere coinvolto nel progetto, tuttavia per ora non è possibile escludere del tutto una sua partecipazione agli attesi Avengers: Doomsday e Secret Wars che riporteranno i fratelli Russo alla regia di un progetto del MCU.

I due lungometraggi avranno un cast davvero stellare, che è stato rivelato durante una diretta su YouTube, e i responsabili della Marvel hanno già anticipato che la lunga lista di nomi coinvolti non è ancora completa. Come in passato non mancheranno quindi sorprese inattese e colpi di scena.