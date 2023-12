Spider-Man: Across the Spider-Verse, il regista era preoccupato di lavorare con un animatore di 14 anni

Il co-regista di "Spider-Man: Across the Spider-Verse" era preoccupato di lavorare con un animatore di 14 anni per una sequenza del film.

In una sequenza di Spider-Man: Across the Spider-Verse viene mostrato un universo fatto interamente di LEGO. L'idea è venuta ai produttori dopo aver visto un fan trailer su YouTube realizzato da Preston Mutanga, un ragazzino di 14 anni; quest'ultimo è stato addirittura ingaggiato da Sony Pictures Animation per realizzare la scena nel film.

Parlando con Total Film, il co-regista Joaquim Dos Santos ha parlato del processo dietro l'assunzione dell'animatore quattordicenne. Secondo Santos, i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno tirato fuori il popolare fan trailer ma poi "hanno chiesto se assumere l'animatore quattordicenne fosse legale" quando i registi hanno deciso di convincere Mutanga a lavorare sulla sequenza LEGO del film. "Quando Phil e Chris hanno menzionato l'idea, abbiamo detto che il ragazzo avrebbe dovuto realizzarla! La loro reazione è stata: 'È legale?' Abbiamo deciso di scoprirlo e abbiamo chiesto al nostro produttore di rintracciarlo, ma all'inizio non ci credeva. È stato lo studio cinematografico a contattarlo! Gli abbiamo affidato l'incarico e Chris Miller ha lavorato a stretto contatto con lui su questa sequenza."

Spider-Man: Across The Spider-Verse, il finale è stato cambiato 6 settimane prima che il film fosse pronto

Spider-Man: Across the Spiderverse: La Macchia in azione

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across The Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, la cui uscita è slittata a causa dello sciopero. Nel frattempo sono emersi dei retroscena sul finale del film che, a quanto pare, è stato cambiato 6 settimane prima che fosse ultimato.

Queste le dichiarazioni del co-regista Justin K. Thompson e del produttore Christopher Miller:"Inizialmente il finale era diverso da quello che avete visto, ma grazie a un test screening siamo riusciti a tornare in carreggiata. Ci sembrava piatto e in qualche modo non attecchiva con le reazioni del pubblico. Abbiamo cercato un escamotage per far tornare tutti i personaggi, tra cui La Macchia".