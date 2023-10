Spider-Man Across the Spider-Verse, il finale è stato cambiato 6 settimane prima che il film fosse pronto

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across the Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, Beyond the Spider-Verse, la cui uscita potrebbe slittare a causa dello sciopero ancora in atto. Nel frattempo sono emersi dei retroscena sul finale del film che, a quanto pare, è stato cambiato 6 settimane prima che fosse ultimato. Queste le dichiarazioni del co-regista Justin K. Thompson e del produttore Christopher Miller.

"Inizialmente il finale era diverso da quello che avete visto, ma grazie a un test screening siamo riusciti a tornare in carreggiata. Ci sembrava piatto e in qualche modo non attecchiva con le reazioni del pubblico. Abbiamo cercato un escamotage per far tornare tutti i personaggi, tra cui La Macchia".

"Abbiamo imparato la lezione con L'Impero colpisce ancora. Abbiamo voluto realizzare un cliffhanger in cui Miles rimane intrappolato in una realtà alternativa con una sua variante cattiva, ma era importante lasciare il pubblico con quel tocco di speranza, sapendo che gli eroi avrebbero trovato uno stratagemma per salvarlo" ha aggiunto Miller.

Beyond the Spider-Verse, in arrivo molteplici versioni di Gwen?

Buone notizie per i fan di Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, personaggio doppiato da Hailee Steinfeld. A quanto pare il suo ruolo sarà ancora più centrale nel capitolo finale della trilogia su Miles Morales e potrebbero esserci diverse varianti in arrivo.

"Al momento sì, il piano è proprio quello di avere molteplici versioni di Gwen. Ma penso che queste cose evolvano con il tempo" hanno dichiarato Phil Lord e Chris Miller, produttori del film. "C'è una in particolare di cui siamo veramente entusiasti. Non possiamo dire molto, ma sarà fondamentale da un punto di vista narrativo".