Spider-Man 4 con Tobey Maguire? È solo un'idea ma i fan sono già in delirio

Il co-sceneggiatore di The Batman 2 lancia una proposta originale per Spider-Man 4 con Tobey Maguire nei panni di un Peter Parker adulto e padre di famiglia, scatenando l'entusiasmo dei fan.

Mattson Tomlin, co-autore della sceneggiatura di The Batman 2, ha condiviso con il pubblico un'idea inedita per un ipotetico Spider-Man 4 con protagonista Tobey Maguire. Durante una sessione di domande e risposte con i fan, lo sceneggiatore ha espresso il desiderio di esplorare una fase più matura della vita di Peter Parker, immaginandolo come marito e padre.

Nonostante non sia coinvolto ufficialmente in alcun progetto con Sony o Marvel Studios, la sua proposta ha rapidamente acceso la fantasia degli appassionati del franchise.

Spider-Man padre di famiglia: la visione personale di Mattson Tomlin

L'idea è emersa durante una conversazione informale su X (ex Twitter), dove Tomlin ha risposto a una domanda su quale versione del personaggio gli piacerebbe scrivere. "Mi piacerebbe realizzare uno Spider-Man 4 in cui Peter Parker affronta le sfide della paternità, conciliando il ruolo di supereroe con quello di genitore", ha spiegato lo sceneggiatore. "Dopo così tanti film, sento che è il momento di mostrare un lato nuovo del personaggio".

Tobey Maguire e Kirten Dunst nel primo capitolo Spider-man

Tomlin, già impegnato nel mondo DC con The Batman, ha chiarito che si tratta soltanto di un'idea personale, nata dal desiderio di proporre qualcosa di diverso e più intimo rispetto agli adattamenti più recenti del supereroe Marvel.

Il web approva: i fan chiedono a gran voce Spider-Man 4

La risposta dei fan non si è fatta attendere. Subito dopo la pubblicazione del commento, in molti hanno espresso entusiasmo per questa visione più adulta del personaggio. "Un film con Tobey come padre sarebbe perfetto per chiudere il cerchio", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "È lo Spider-Man con cui sono cresciuto. Voglio vedere come affronta il futuro".

Tobey Maguire in Spider-Man

C'è anche chi, pur supportando il progetto, suggerisce cambiamenti al cast: "Va bene Tobey, ma spero cambino MJ. È l'unico elemento che non ho mai amato in quella trilogia".

Nessuna conferma da Marvel o Sony, ma il dibattito continua

Al momento, né Sony Pictures né Marvel Studios hanno commentato la proposta lanciata da Tomlin. Tuttavia, l'interesse che si è generato online dimostra che esiste ancora una forte base di fan legata alla versione di Spider-Man diretta da Sam Raimi.

Un wallpaper per il film 'Spider-Man'

La possibilità di vedere in azione due versioni live-action contemporanee del personaggio, come già avviene con Batman tra DC Studios e Warner Bros., alimenta l'ipotesi che anche per Spider-Man 4 con Tobey Maguire ci sia spazio. Per ora, si tratta solo di una suggestione. Ma a giudicare dall'entusiasmo, non è da escludere che qualcuno, ai piani alti, possa prenderla sul serio.