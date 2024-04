Don't Move: Netflix acquisisce l'horror prodotto da Sam Raimi

Netflix ha acquisito i diritti mondiali dell'horror-thriller "Don't Move", una nuova opera di genere del produttore Sam Raimi (La casa , Drag Me to Hell). Il progetto vede come protagonisti Kelsey Asbille, star delle serie antologiche Fargo e Yellowstone, e Finn Wittrock di La grande scommessa.

Il film segue un serial killer esperto che inietta un agente paralizzante a una donna in lutto mentre i due sono isolati nel profondo della foresta. Mentre l'agente si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che il suo intero sistema nervoso si spenga.

Don't Move è stato diretto da Brian Netto e Adam Schindler, già autori del serial di 50 States of Fright, T.J. Cimfel e David White di Intruders hanno scritto la sceneggiatura. Prossimamente, dopo più di 14 anni, Raimi tornerà alla regia con Send Help,

I dettagli

Raimi e Zainab Azizi hanno prodotto Don't Move con Sarah Sarandos, Alex Lebovici per gli Hammerstone Studios e Christian Mercuri per Capstone. Tra i produttori esecutivi figurano David Haring, Roman Viaris e Ruzanna Kegeyan per Capstone; Petr Jákl e Ara Keshishian per ZQ Entertainment; Michael Pessell, Roger Chenn, Marc Manus, Schindler e Netto.

CAA Media Finance e Capstone hanno mediato l'accordo con Netflix. Lo streamer distribuirà il film agli abbonati di tutto il mondo, esclusi la Polonia e la Comunità degli Stati Indipendenti.