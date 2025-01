Spider-Man 4, Andrew Garfield sarà nel film? "Nessuno mi crederà dopo No Way Home"

La star di We Live in Time ha parlato della possibilità di tornare nel prossimo film MCU.

Spider-Man tornerà presto sul grande schermo in un nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe ma diversi dettagli del progetto sono ancora avvolti nel mistero, tra cui la presenza o meno di Andrew Garfield nel film.

L'attore di The Amazing Spider-Man è tornato a sorpresa in No Way Home accanto all'attuale Peter Parker, Tom Holland, e al precedente interprete del personaggio nella trilogia di Sam Raimi, Tobey Maguire.

I dubbi sul ritorno in Spider-Man 4

Intervistato da GQ UK, Andrew Garfield ha risposto alle voci che lo vorrebbero pronto a riprendere il ruolo di Peter Parker in Spider-Man 4:"Vi deluderò. No, non ci sarò. Ma so che dopo No Way Home nessuno crederà a quello che dico".

In Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield e Tobey Maguire apparvero a sorpresa nel terzo capitolo sull'Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe, con Tom Holland, per la regia di Jon Watts.

Andrew Garfield tornerebbe nel ruolo di Spider-Man

Difficilmente i fan crederanno alle parole di Andrew Garfield, anche perché in passato l'attore aveva espresso chiaramente il proprio interesse a tornare nel ruolo che l'ha eso famoso nel mondo.

"Tornerei al 100% se fosse la cosa giusta" spiegò la star nel 2024 "Amo quel personaggio e porta gioia". Andrew Garfield ha recitato nei panni di Peter Parker/Spider-Man in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro.