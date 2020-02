Spider-Man 3, Tom Holland: "conosco tutti i segreti sul film, ma non spoilero"

A proposito di Spider-Man 3, Tom Holland ha già avuto un incontro con i vertici Marvel Sony e conosce tutto sul prossimo film, sequel di 'Far from Home'.

Intorno al prossimo Spider-Man 3 aleggiano ancora diversi misteri, ma Tom Holland ha confessato che sa tutto sul sequel di Spider-Man: Far From Home. con buona pace dei fan che si pongono tante domande, quando l'unica certezza è che il personaggio di Peter Parker sarà presente nel Marvel Cinematic Universe anche nei film successivi.

"Ora so tutto. Ho avuto il mio grande incontro con Marvel e Sony circa due settimane fa e conosco tutti i segreti" ha spiegato Tom Holland nel corso della première di Onward - Oltre la magia, specificando:"Ho fatto anche mille interviste, quindi so come non rovinare più un film" facendo riferimento alla sua propensione a farsi sfuggire diversi spoiler.

Lo scorso anno Tom Holland decise di esprimere pubblicamente la sua opinione sul futuro di Spider-Man:"Non è la mia fine come interprete di Spider-Man, c'è sicuramente molto altro in divenire. Ci siamo seduti con alcuni dei nostri creativi e abbiamo lanciato Spider-Man 3, che sarà qualcosa di molto speciale. Sono così grato a Marvel per aver cambiato la mia vita e sono grato a Sony per aver permesso di continuare a vivere il mio sogno".

Spider-Man 3 sarà nelle sale dal 16 luglio 2021. Tom Holland vestirà il costume di Spider-Man in un film a lui dedicato per la terza volta, dopo le esperienze in Homecoming e Far From Home.