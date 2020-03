Spider-Man 3: Robert Downey Jr. comparirà in un cameo?

Mentre tutte le produzioni di cinema e tv si fermano, esplodono le teorie e si moltiplicano i rumor. L'ultimo gossip di We got this covered riguarda Spider-Man 3 e il possibile cameo di Robert Downey Jr., che tornerebbe al fianco di Tom Holland per una micro parte ancora tutta da confermare. Prendendo per buona l'indiscrezione, in quale forma tornerebbe Tony Stark?

Iron Man 2: un primo piano di Robert Downey Jr.

La fine di Avengers: Endgame ha infatti tagliato diversi ponti, con Iron Man che salva l'universo sacrificando la propria vita. Già con Spider-Man: Far From Home si era utilizzato una scappatoia, ovvero facendo comparire Tony come voce over o in flashback. Per il nuovo capitolo della saga, potrebbe però essere impiegato un nuovo metodo.

Nei nuovi accordi tra Marvel e Robert Downey Jr.., che non accenna proprio a mollare un multiverso che in gran parte si è sviluppato intorno al suo personaggio, c'è anche una serie tv, Ironheart. L'attore qui riprenderà esattamente il suo ruolo, ma lo farà utilizzando al massimo le possibilità della tecnologia, ancora una volta. Stark farà infatti parte dello show come intelligenza artificiale.

Marvel: Robert Downey Jr. ha anticipato l'arrivo di Ironheart nell'MCU?

Visto il precedente, viene quindi da pensare che il cameo di Robert Downey Jr. in Spider-Man 3 possa essere a sua volta basato sul ritorno di Iron Man in versione A.I., ma quelle su Stark non sono le uniche indiscrezioni che circolano. Una fonte interna ha infatti lanciato su 4chan (decisamente da verificare) che il titolo del terzo capitolo possa essere Spider-Man: Home Run e che il villain del film sarebbe Kraven the Hunter. La fonte sostiene inoltre che il cattivo sarà interpretato da Jason Momoa (volto arcinoto dell'universo DC) o Henry Cavill (impegnato nelle riprese della seconda stagione di The Witcher).