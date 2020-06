Spice Girls: nel 2021 un tour mondiale per il 25esimo anniversario senza Victoria Beckham?

Le Spice Girls nel 2021 potrebbero essere impegnate in un tour mondiale per il loro venticinquesimo anniversario, ma senza Victoria Beckham.

L'indiscrezione è emersa grazie a The Sun e per ora la girlband non ha ancora confermato il progetto che potrebbe scatenare la caccia al biglietto per le date in programma.

Nel 2019 le Spice Girls erano state protagoniste di un tour reunion nel Regno Unito che aveva registrato il sold out in tutte le date.

Durante il lockdown le artiste hanno parlato via WhatsApp e Zoom di come avevano intenzione di festeggiare il venticinquesimo anniversario dell'inizio della loro carriera. Mel C sembra abbia rivelato i suoi progetti a degli amici che hanno condiviso qualche anticipazione: Geri Halliwell, Mel C, Mel B ed Emma sarebbero pronte a tornare su un palco, mentre Victoria Beckham non avrebbe alcuna intenzione di tornare a esibirsi dal vivo anche se dovrebbe essere l'ultima serie di concerti insieme.

Una fonte vicina a Mel C ha dichiarato al quotidiano britannico: "Sarà un anno importantissimo e le ragazze sono entusiaste. Dopo tutti i problemi legati al coronavirus, c'è davvero bisogno di qualcosa da attendere con entusiasmo e vogliono affrontare il 2021 con un tour". Proprio Sporty Spice, qualche giorno fa, è stata immortalata in uno scatto in cui si vede un gruppo WhatsApp chiamato Spice Girls Tour 21.

Le Spice Girls dovrebbero fare tappa in America, Europa e Australia, oltre a realizzare un film dedicato all'esperienza.