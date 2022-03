Speravo de morì prima: da stasera su TV8, per la prima volta in chiaro, la serie su Francesco Totti

Da stasera su TV8, alle 21:15 e per la prima volta in chiaro, va in onda Speravo de morì prima, la serie su Francesco Totti, con Pietro Castellitto e Greta Scarano.

Arriva stasera su TV8 alle 21:15 per la prima volta in chiaro Speravo de morì prima, la serie in sei episodi su Francesco Totti targata Sky Original e tratta da "Un capitano", il libro scritto dall'ex capitano giallorosso e Paolo Condò.

Speravo de morì prima: Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti

Diretta da Luca Ribuoli, la serie vede Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 della Roma e si concentra sull'ultimo anno e mezzo di carriera, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio.

Tra presente e passato, Speravo de morì prima unisce l'epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d'archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Speravo de morì prima: Greta Scarano in una scena della serie

Nel cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti; Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci vestono i panni dei genitori di Totti da giovani.

Speravo de morì prima è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.