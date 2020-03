Spenser Confidential, su Netflix in streaming da oggi

Spenser Confidential arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo il film con Mark Wahlberg diretto da Peter Berg, già regista di storie mozzafiato come Battleship, Boston: Caccia all'uomo e Deepwater: Inferno sull'oceano.

Spenser Confidential è stato scritto da Sean O'Keefe ispirandosi al romanzo Wonderland di Ace Atkins. Nel cast, oltre Mark Wahlberg, ci sono anche Winston Duke, Post Malone, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine, Cassie Ventura, e Donald Cerrone. Al centro della trama c'è Spenser, un ex poliziotto conosciuto per aver causato più problemi piuttosto che risolverli. L'uomo si ritrova ad aiutare il suo veccho allenatore di boxe e mentore, Henry (Alan Arkin), con il giovane Hawk (Winston Duke). Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, l'uomo chiede l'aiuto di Hawk e della sua ex fidanzata Cissy, per aiutarlo a trovare i colpevoli.

Spenser Confidential: Mark Wahlberg in una scena del film

Tra i prossimi progetti di Wahlberg troviamo un'attesa pellicola tratta dal mondo dei videogame: l'attore avrebbe dovuto interpretare Nathan Drake nella prima versione del progetto che era stata affidata alla regia di David O. Russell. Mark Wahlberg avrà ora in Uncharted il ruolo di Victor "Sully" Sullivan, un cacciatore di tesori americano e un uomo di affari che diventa un amico, mentore e una figura paterna per Drake, il giovane interpretato da Tom Holland.

Spenser Confidential è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.