Spenser Confidential, Mark Wahlberg: "Ho perso 5 kg in 5 giorni prima delle riprese"

Per Spenser Confidential, il nuovo action movie di Netflix uscito oggi, Mark Wahlberg ha dichiarato di aver perso numerosi kg in poco tempo: ecco perché!

Mark Wahlberg è arrivato oggi su Netflix con Spenser Confidential e ha parlato della sua perdita di peso di 5 kg proprio prima delle riprese. Il film è basato sui personaggi creati da Robert B. Parker ed è il quinto film dell'attore insieme al regista Peter Berg. Ma questa conoscenza non ha salvato il povero Mark dal duro lavoro fisico sul personaggio.

Berg, infatti, ha parlato spesso nelle interviste di quanto apprezzi vedere Mark Wahlberg prendere pugni e calci nei suoi film, e anche per questo film gli ha richiesto una prestanza fisica notevole: "Questo è il nostro quinto film insieme e per gli altri quattro potevo avere il fisico che volevo, mangiare e bere quanto volevo. Prima del film ero appesantito perché in Deepwater Horizon bevevo birra e mangiavo fritto, visto che interpretato un lavoratore su una piattaforma petrolifera e, successivamente, in Patriots'Day ero un poliziotto fuori forma."

Locandina di Spenser Confidential

_"Però ho detto Ok, no problem. Mi sono ripulito per cinque mesi, mi sono allenato come un pazzo. Andavo avanti a brodini e ho perso 5 kg in 5 giorni, ho perso il 5% del grasso corporeo e 20 punti di grasso viscerale in soli cinque giorni. Brodo e verdure bollite per tre giorni, poi proteine la sera. Fine."

Spenser Confidential è stato scritto da Sean O'Keefe ispirandosi al romanzo Wonderland di Ace Atkins. Nel cast, oltre Mark Wahlberg, ci sono anche Winston Duke, Post Malone, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine, Cassie Ventura, e Donald Cerrone. Al centro della trama c'è Spenser, un ex poliziotto conosciuto per aver causato più problemi piuttosto che risolverli. L'uomo si ritrova ad aiutare il suo veccho allenatore di boxe e mentore, Henry (Alan Arkin), con il giovane Hawk (Winston Duke). Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, l'uomo chiede l'aiuto di Hawk e della sua ex fidanzata Cissy, per aiutarlo a trovare i colpevoli.

