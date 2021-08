Spencer: il trailer del film con Kristen Stewart su Lady Diana

È stato rilasciato il trailer di Spencer, il nuovo film di Pablo Larraín su Lady Diana, interpretata in questo caso da Kristen Stewart. Il filmato anticipa di quasi un mese l'uscita dell'opera nelle sale ed arriva a pochi giorni dall'anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia, prevista per il 3 settembre.

Nel video si possono scoprire le prime immagini dell'attrice nell'iconico ruolo mostrando la moglie di Carlo alle prese con cene in famiglia, solitudine e un senso di crescente oppressione.

Dopo essere stato presentato ad un gruppo ristretto di persone al CinemaCon di Las Vegas, il trailer di Spencer è finalmente tra noi. Il pubblico internazionale ha così l'opportunità di dare uno sguardo concreto al film di Pablo Larraín e soprattutto alla performance di Kristen Stewart. Quando, tempo fa, fu annunciato il suo nome come interprete di Lady Diana, la maggior parte della gente ha storto il naso. Eppure, le foto rilasciate nel corso del tempo, unite al trailer appena uscito, fanno pensare che l'attrice statunitense abbia tutte le carte in regola per far ricredere i suoi detrattori.

Ricordiamo che Spencer si concentra su un singolo weekend di Lady Diana, ovvero quello in cui la principessa decise di interrompere il suo matrimonio con Carlo. Il trailer del film inizia quindi con l'arrivo a Sandringham per il fine settimana di Natale e ci accompagna attraverso i preparativi per la cena. Diana è palesemente stressata, chiusa in un bagno, mentre viene chiamata al tavolo. Altre immagini la mostrano impettita lungo un corridoio, vestita a festa con un abito argentato, poi seduta per un ritratto di famiglia, con i paparazzi che scattano le fotografie fuori, e poi ancora Diana che si scatena ballando e correndo attraverso i terreni della proprietà.

Inoltre, in una clip mostrata al CinemaCon di Las Vegas si vedono Diana e Carlo che discutono del controllo che è stato posto su di loro dai media. Lei dice: "Girano in cerchio, sembra che stiano guardando solo me". Lui ribatte: "Forse è perché mi preoccupo sempre di chiudere le tende". Carlo poi aggiunge: "Ci sono due me. Quello vero e quello a cui fanno le foto. Ci viene assegnato un compito. Ma devi essere in grado di far fare al tuo corpo cose che odi". Diana allora chiede: "Che odi?" e Carlo spiega: "Sì. Per il Paese, la gente. Non vogliono che siamo persone. Ecco com'è. Mi dispiace, pensavo lo sapessi".

Diretto da Pablo Larraín (Jackie) e scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il film vede nel cast anche Poldark Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Olga Hellsing e Thomas Douglas. L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 5 novembre.