Spencer: Kristen Stewart è sempre più Lady Diana nelle nuove foto del film

Kristen Stewart risulta sempre più simile a Lady Diana nelle nuove foto di Spencer, il film di Pablo Larraín che racconterà le festività natalizie durante le quali la principessa decise di divorziare da Carlo.

Esattamente un mese fa veniva rilasciata la prima foto di Spencer, capace di dividere il giudizio del pubblico tra coloro che nutrono profondo scetticismo riguardo al ruolo affidato a Kristen Stewart, e quelli che invece intravedevano molta somiglianza tra le due donne e si aspettano dall'attrice una grande performance. Oggi, quando il mese di febbraio sta giungendo ormai al termine, il pubblico ha l'opportunità di vedere nuovamente l'attrice di Personal Shopper nei panni della reale britannica, tragicamente scomparsa nell'agosto 1997. Le immagini in questione giungono direttamente dal set di Spencer e ritraggono Stewart mentre indossa un blazer scozzese simile a quello indossato da Lady Diana nel novembre 1988, durante una visita al castello di Chenonceau in Francia, seppure con delle tonalità più accese rispetto all'originale. L'acconciatura, invece, è praticamente identica a quella inconfondibile della principessa del popolo.

Il film racconterà il periodo in cui il matrimonio di Diana con il principe Carlo si sgretolò definitivamente. In particolare, il lungometraggio si concentrerà sulle vacanze di Natale con la famiglia reale, trascorse a Sandringham nel Norfolk, durante le quali Diana decise di lasciare ufficialmente il marito. "Spencer rappresenta un tuffo all'interno di un'immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un momento di svolta fondamentale nella sua vita", ha dichiarato Stewart precedentemente, aggiungendo: "È un'affermazione della somma delle sue parti, che inizia dal suo nome di battesimo, Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei". In fondo, Pablo Larraín ha già dimostrato di saper ritrarre il lato più intimo di una donna con Jackie, il film in cui Natalie Portman ha interpretato la first lady Jacqueline Kennedy.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film: "Dicembre 1991. Nel matrimonio del principe e della principessa del Galles da tempo ormai è calata una cortina di freddezza. Sebbene le voci di relazioni clandestine e del divorzio aumentino, è stata imposta una tregua per le festività natalizie a Sandringham. Si mangia e si beve, si va a caccia e si spara. Diana conosce lo schema, ma quest'anno le cose saranno molto diverse".