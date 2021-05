Special 2, su Netflix in streaming da oggi

Special si appresta a ritornare su Netflix a partire da oggi 20 maggio 2021: disponibili in streaming tutte le puntate della seconda stagione per tutti gli abbonati!

Special è una commedia semi-autobiografica su un ragazzo gay sui vent'anni, affetto da paralisi cerebrale infantile, che comincia la sua vita lontano dall'affetto soffocante della madre, con il suo primo appartamento, il suo primo vero lavoro e i suoi primi incontri romantici. La particolarità dello show è un formato più vicino alla web series tradizionale dato che ogni episodio ha una durata di massimo quindici minuti.

Special: Ryan O'Connel in una foto di scena della seconda stagione

La premessa è autobiografica, basata sulle vere esperienze del creatore della serie che è anche produttore esecutivo e sceneggiatore unico di tutte le puntate. Egli interpreta Ryan Hayes, un giovane che deve talvolta fare i conti con una doppia discriminazione, essendo gay e affetto da una forma leggera di paralisi cerebrale. Sogna una vita normale, sul piano personale e professionale, e tale desiderio sembra potersi avverare quando Ryan viene investito da una macchina e i colleghi danno per scontato che i suoi sintomi preesistenti siano in realtà conseguenze dell'incidente. Ma per quanto tempo il ragazzo sarà in grado di andare avanti con questa piccola grande menzogna?

