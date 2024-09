Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti in live domani su twitch!

Stefano Crescentini e Domitilla D'Amico le voci di James McAvoy e Mackenzie Davis ospiti della nostra live su Twitch per svelare i segreti del doppiaggio dell'horror Blumhouse Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al cinema dall'11 settembre.

I doppiatori di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti saranno ospiti della live condotta da Damiano Panattoni per celebrare l'uscita dell'atteso remake horror con James McAvoy, al cinema dall'11 settembre con Universal Pictures. Il remake diretto da James Watkins e prodotto da Blumhouse ripropone le inquietanti atmosfere dell'omonimo thriller danese del 2022. Per saperne di più sui segreti del doppiaggio l'appuntamento è domani 11 settembre alle ore 19 con il nostro Damiano Panattoni in live sul nostro canale Twitch.

Gli ospiti

Stefano Crescentini: voce di James McAvoy

Figlio d'arte, Stefano è stato iniziato all'arte del doppiaggio fin da piccolo, dando voce - tra gli altri - a un giovane Christian Bale ne L'impero del sole. Tra gli attori che ha doppiato figurano Jake Gyllenhaal, James McAvoy, Robert Pattinson, Chris Pine, Jensen Ackles, Jim Sturgess, Aidan Turner e molti altri. Di culto il doppiaggio di Dean Winchester (Ackles) nell'amata serie Supernatural, ma ha anche dato voce a Ian Somerhalder in Lost e a Chad Michael Murray in One Tree Hill. Nel 2013 ha vinto il Leggio d'oro come voce maschile dell'anno

Domitilla D'Amico: voce di Mackenzie Davis

Attrice e doppiatrice, ha esordito all'età di quattro anni recitando insieme a Ferruccio Amendola nella pubblicità di una marca di detersivo, a otto anni ha doppiato due personaggi nel film di Federico Fellini La voce della luna. Voce italiana ricorrente di Scarlett Johansson, Kirsten Dunst, Margot Robbie, Emma Stone, Eva Green, Léa Seydoux, Raven-Symoné e Lea Michele, ha doppiato anche Emily Blunt, Anne Hathaway, Emmy Rossum, Jena Malone, Anna Paquin, Mandy Moore, Mila Kunis e Zoe Kazan. Sua la voce di Kiki e Ursula nell'edizione italiana dell'anime di Hayao Miyazaki Kiki - Consegne a domicilio e quella di Lettie ne Il castello errante di Howl, sempre di Miyazaki.

La sinossi

Quando una famiglia americana viene invitata a trascorrere il fine settimana nell'idilliaca tenuta di campagna di una famiglia inglese conosciuta in vacanza, quella che era iniziata come una vacanza da sogno si trasforma ben presto in un incubo.