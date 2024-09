Speak No Evil punta a un'apertura da 10-12 milioni di dollari, le prime recensioni sono discrete

Proiettato in anteprima al Toronto International Film Festival 2024, il remake di Speak No Evil con James McAvoy sta ottenendo recensioni discrete, 63 su Metacritic e 88% su Rotten Tomatoes.

Speak No Evil, il cui budget ammonta a soli 15 milioni di dollari, è un film horror, il che significa che gli appassionati del genere si riverseranno nelle sale questo fine settimana per vederlo. Secondo le ultime proiezioni, l'esordio sarà tra i 10 e i 12 milioni di dollari.

La pellicola originale di Christian Tafdrup del 2022, una produzione danese, non era ancora uscita da un anno quando la Blumhouse si è accaparrata i diritti per gli Stati Uniti e ne ha subito realizzato un remake. Se non avete visto l'originale del 2022 di Tafdrup, è sicuramente uno dei film horror più inquietanti degli ultimi anni.

James Watkins sta dirigendo il remake e un trailer è disponibile da poco online. Sembra lo stesso identico film di Tafdrup, solo più asettico e con attori americani.

Speak No Evil, James McAvoy: "Se avessi visto l'originale danese non avrei accettato il ruolo"

I dettagli della pellicola

Speak No Evil è interpretato da Scoot McNairy e Mackenzie Davis nei panni di una coppia americana che, insieme alla figlia undicenne Agnes (Alix West Lefler), accetta l'invito al weekend di vacanza di Paddy (James McAvoy), di sua moglie Ciara (Aisling Franciosi) e del loro figlio muto Ant (Dan Hough). Quella che inizia come una vacanza da sogno si trasforma presto in un incubo psicologico. Speak No Evil uscirà nelle sale l'11 settembre distribuito da Universal e Blumhouse.

Speak No Evil: un terrificante primo piano di James McAvoy

Scritto e diretto da James Watkins, lo sceneggiatore e regista di Eden Lake e della pluripremiata storia di fantasmi gotici The Woman in Black, Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è basato sulla sceneggiatura del film horror danese del 2022 Gæsterne, scritto da Christian Tafdrup e Mads Tafdrup. Il film ha ottenuto 11 nomination ai Danish Film Awards, l'equivalente danese degli Oscar.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è prodotto da Jason Blum (Five Nights at Freddy's, M3GAN) per Blumhouse e da Paul Ritchie (McMafia, Harry Palmer - Il caso Ipcress) ed ha come produttore esecutivo Beatriz Sequeira per Blumhouse, Jacob Jarek e Christian Tafdrup.