Spartacus: in fase di sviluppo il ritorno della serie creata da Steven S. DeKnight

Spartacus potrebe tornare sugli schermi con una nuova serie in fase di sviluppo per conto di Starz e di cui Steven S. DeKnight dovrebbe essere showrunner e produttore.

Il franchise televisivo in passato ha ottenuto un'accoglienza positiva in termini di ascolti fin dagli episodi della prima stagione, Sangue e sabbia.

La saga di Spartacus aveva debuttato sul piccolo schermo con le puntate con star Andy Whitfield nel ruolo del protagonista. Nel cast c'erano anche John Hannah, Lucy Lawless, Peter Mensah, Manu Bennett, Lesley-Ann Brandt, e Katrina Law. Le riprese della seconda stagione erano purtroppo state interrotte a causa della malattia che aveva colpito Whitfield.

Spartacus: Sangue (a fiumi) e sabbia

Steven DeKnight ha quindi deciso di creare una miniserie prequel con al centro Gannicus (Dustin Clare), intitolata Vengeance, che ha debuttato sugli schermi nel 2012, dopo la morte di Whitfield. Il terzo tassello della saga, War of the Damned, ha poi avuto come star Liam McIntyre.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio della trama della nuova espansione in fase di sviluppo per Starz.