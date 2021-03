Spartacus: Kirk Douglas disse che non avrebbe lavorato mai più con Stanley Kubrick, ecco perché

Le riprese di Spartacus furono, per la maggior parte, un vero e proprio incubo per Kirk Douglas: dopo aver litigato con il regista originale della pellicola, Anthony Mann, Kirk chiese a Stanley Kubrick, con il quale aveva collaborato tre anni prima in Orizzonti di gloria, di dirigere l'epico dramma storico. Il risultato? In seguitò giurò che non avrebbe mai più lavorato con il leggendario regista americano.

Spartacus: una scena del film

Douglas scoprì molto presto che lavorare con Kubrick sarebbe stato altrettanto difficile: i due ebbero frequenti alterchi su molte scelte di tipo artistico. I disaccordi divennero presto così gravi che l'attore e il regista furono costretti a partecipare ad alcune sedute di "terapia di coppia".

Dopo la produzione Douglas disse che non avrebbe mai più collaborato con Kubrick se gli fosse stata data l'opportunità, l'attore aggiunse anche di essersi pentito di aver licenziato Mann dal film e quando gli fu offerto Gli eroi di Telemark, accetto di interpretare la parte a condizione che Mann fosse assunto come regista.

Spartacus: una scena del film

Nonostante Spartacus abbia avuto un enorme successo al botteghino, ottenendo quattro Oscar ed essendo considerato tra i migliori film epici di tutti i tempi, Kubrick ha sempre rinnegato la pellicola: in seguito disse che non avrebbe mai più accettato di dirigere un film senza avere il compelto controllo sulle riprese.