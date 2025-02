Spalle Larghe: in arrivo il remake del film con Rob Lowe, Patrick Swayze e Keanu Reeves

In Canada è iniziata la produzione del remake del film Spalle Larghe, che aveva come star Rob Lowe, Patrick Swayze e Keanu Reeves.

Spalle larghe, il film ambientato nel mondo dell'hockey con star Rob Lowe e Patrick Swayze, avrà un remake prodotto da Aircraft Pictures e Dolphin Entertainment.

Le riprese della nuova versione della storia proposta sul grande schermo nel 1986 sono già iniziate a Hamilton e Barrie, in Canada, e Hubert Davis è impegnato alla regia del progetto.

Cosa raccontava il film degli anni '80

La versione originale del film Spalle larghe (Youngblood) raccontava la storia del prodigio dell'hockey Dean Youngblood, che entra a far parte della squadra Hamilton Mustangs e scopre che deve affrontare dei comportamenti negativi sul ghiaccio e nella propria vita privata se vuole diventare un campione.

Nel cast di Spalle larghe, oltre Rob Lowe e Patrick Swayze, c'era anche Keanu Reeves al suo debutto cinematografico.

Il cast della nuova versione

Il remake si basa su una sceneggiatura firmata da Josh Epstein e Kyle Rideout, Seneca Aaron e Charles Officer. Il cast sarà composto da Ashton James (Boxcutter) nel ruolo di Dean, Blair Underwood (Longlegs) che sarà suo padre Blane, Shawn Doyle (The Expanse) nei panni del coach Chadwick, Alexandra McDonald (Testament) che interpreta Jessie Chadwick, Henri Picard (For Those Who Don't Read Me) nei panni di Denis Sutton, Donald MacLean Jr (Nurses) nei panni di Carl Racki, Olunike Adeliyi (Workin' Moms) che sarà Ruby Youngblood, Emidio Lopes (Painkiller) nel ruolo di Kelly Youngblood, e Tamara Podemski (Outer Range) che sarà Ms. McGill. A interpretare gli altri membri della squadra di hockey saranno poi Jonathan Valvano, Ty Neckar, Dylan Hawco e Alexei Morita.

Davis ha dichiarato che il remake sarà un omaggio ai film degli anni '80, proponendo inoltre un nuovo approccio alle idee alla base del film: "Attraverso il nostro protagonista Dean Youngblood, esploriamo le sfumature dell'esperienza dei giovani neri attraverso il cameratismo, la brutalità e il trionfo del mondo dell'hockey".