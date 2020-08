Space Jam: A New Legacy, LeBron James rivela la maglia del sequel

LeBron James mostra una maglietta colorata, con la spirale ben nota dei Looney Tunes. Il cestista regala così un'anticipazione di cosa potremmo aspettarci in Space Jam: A New Legacy, sequel del famoso film con Michael Jordan.

LeBron James e la Warner Bros. Pictures hanno rilasciato una nuova, coloratissima anticipazione dell'imminente Space Jam 2, offrendo un primo sguardo all'uniforme ufficiale che James indosserà mentre rappresenta la Tune Squad nel sequel.

Si tratta di un grande cambiamento rispetto all'uniforme che Michael Jordan indossava nel film originale del 1996, nonostante in questa nuova divisa sia comunque presente il tradizionale logo dei Looney Tunes, che stavolta si estende sul lato della maglia e sui pantaloncini, invece che solo sul petto.

Proprio come nel primo Space Jam, l'all-star NBA sarà affiancata da altri famosi giocatori di basket per il film, inclusi membri sia dell'NBA che della WNBA. L'elenco confermato include Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks) e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks). Ma non solo star del basket, insieme a loro figureranno anche attori come Don Cheadle di Avengers: Endgame e Sonequa Martin di Star Trek: Discovery.

Space Jam: A New Legacy sarà diretto da Malcolm D. Lee. L'attesissimo sequel arriverà nelle sale il 16 luglio 2021, uno dei pochi film che non è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus (non ancora, almeno).

"Space Jam è sempre stato programmato per uscire nel giugno del 2021" - aveva detto in precedenza James nel podcast di Road Trippin - "Quindi stiamo procedendo abbastanza bene. In questo momento stiamo girando gran parte dell'animazione, quindi siamo al chiuso, è davvero fantastico per noi. Siamo ancora attivi. Proprio come ogni cosa nel mondo, tutto è un po' rallentato, ma siamo ancora in linea coi nostri obiettivi. Non vedo l'ora. In questo periodo, vorrei che potessimo rilasciarlo subito e dare alle persone alcune cose da guardare insieme con le loro famiglie. Ma abbiamo tempo fino al prossimo anno, la prossima estate. Ne siamo entusiasti."

Il primo Space Jam è stato rilasciato nel 1996 con Michael Jordan nel ruolo principale, affiancato da artisti del calibro di Charles Barkley, Larry Johnson, Muggsy Bogues, David Ewing, Shawn Bradley, Wayne Knight, Larry Byrd e Bill Murray.