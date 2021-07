Space Jam: A New Legacy, debutta con un week-end da 32 milioni di dollari negli USA

Space Jam: A New Legacy ha debuttato con un week-end da 32 milioni di dollari e si è affermato come il maggior successo distribuito da Warner Bros durante la pandemia.

Come riportato da Deadline, Space Jam - New Legends ha superato Black Widow, che si è fermato a 8 milioni di dollari totalizzati durante la giornata di venerdì per un totale di circa 132 milioni di dollari al box-office domestico. Il sequel del celebre Space Jam si è affermato come miglior film per famiglie e miglior debutto al box-office per un film distribuito da Warner Bros durante la pandemia.

Il titolo con Scarlett Johansson ha perso l'80% di incassi nel corso di una settimana e ha fatto peggio persino di Fast and Furious 9 e di A Quiet Place 2. Va sottolineato, però, il fatto che l'ultimo progetto del Marvel Cinematic Universe è disponibile in streaming su Disney+.

Il week-end dovrebbe chiudersi con circa 94 milioni di dollari conquistati al box-office che, paragonati alla cifra raggiunta nel corrispettivo fine settimana del 2019, segna una perdita di circa il 65%. Space Jam: A New Legacy ha ricevuto ottime recensioni ed è stato visto soprattutto da adolescenti caucasici, afroamericani e latini.

Anche il protagonista LeBron James ha festeggiato gli incassi di Space Jam: A New Legacy e ha ironizzato su Twitter pubblicando un post con scritto: "Ciao haters!". I consensi migliori sul sequel di Space Jam provengono dagli under 18 ma anche tra gli under 35 il film ha avuto un ottimo successo. I critici, invece, a differenza del pubblico, non hanno parlato molto bene del titolo ma, a quanto pare, le recensioni negative non hanno avuto impatto sul box-office.

Per il resto, a essersi posizionati dopo Space Jam: A New Legacy sono stati Black Widow, Escape Room: Tournament of Champions, Fast and Furious 9 e Boss Baby: Family Business.