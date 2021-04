Space Jam 2: un teaser annuncia la data di uscita del trailer

Space Jam 2 arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio e un divertente teaser annuncia quando verrà condiviso online il nuovo trailer.

Il breve filmato animato svela infatti che sabato i fan potranno vedere qualche spettacolare anticipazione del sequel con star il campione di basket LeBron James.

Il mondo Space Jam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Il produttore di Space Jam: A New Legacy è Ryan Coogler e il protagonista è il campione LeBron James.

Nel cast ci saranno inoltre il sedicenne Cedric Joe nel ruolo del figlio del campione sullo schermo, Ceyar Wright e Harper Leigh Alexander nella parte degli altri due figli e Sonequa Martin-Green in quella della moglie del campione di basket.

Il film mostrerà Dom, interpretato da Joe, in difficoltà con il padre perché ama creare videogiochi invece che giocare a basket, situazione che attira l'attenzione di un umanoide chiamato Al G Rythm (Don Cheadle). Padre e figlio si ritroveranno così a vivere un'incredibile avventura nel tentativo di fuggire da una realtà virtuale in cui sono intrappolati, avendo inoltre bisogno dell'aiuto dei famosi personaggi dei Looney Tunes e alle prese con elementi tratti dagli altri film dello studio come Mad Max, Casablanca, Matrix o Wonder Woman.