Space Force, su Netflix in streaming da oggi

Space Force arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile la prima stagione della nuova comedy nata dall'accoppiata Steve Carell e Greg Daniels, artefici del successo, in qualità di protagonista e showrunner, di The Office.

Space Force è una workplace comedy. Steve Carell però dovrà abbandonare il grigiore dell'ufficio di The Office e trasferirsi in una base militare americana per svolgere un compito ben preciso: preparare una disastrosa missione spaziale. Al centro della trama di Space Force ci sarà il generale Mark R. Naird, il personaggio affidato a Carell, che riceve il compito guidare la nuova attività. Il militare è scettico sulla scelta, ma si impegna e trasferisce la sua famiglia in una remota base situata in Colorado, dove lavora con un gruppo di scienziati e "uomini dello spazio" per riportare, su richiesta della Casa Bianca, gli americani sulla Luna e ottenere il dominio spaziale.

Space Force: il protagonista Steve Carell

Tra gli interpreti ci saranno poi John Malkovich nella parte del Dottor Adrian Mallory, Lisa Kudrow che sarà la moglie del protagonista, Ben Schwartz (Parks and Recreation), Noah Emmerich (The Americans), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Fred Willard (Modern Family) e Jessica St. Clair (Playing House). Con l'arrivo di Space Force su Netflix, sarà disponibile anche Inside Joke, il podcast in lingua originale dedicato alla serie, condotto da Jimmy O. Yang, volto noto della televisione e del cinema americano, che accoglierà il cast e la troupe della serie originale per scoprirne tutti i retroscena. Il podcast sarà diviso in 10 parti, in uscita ogni settimana, il lunedì e il giovedì, su Spotify, Apple Podcasts, Stitcher e Pocket Casts.

Space Force è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.