Space Force: Netflix ha soffiato il "marchio" all'esercito USA?

Space Force, specialmente nell'ultimo periodo, è un nome più frequentemente associato alla serie Netflix con protagonista Steve Carell, ma ricordiamoci che è anche quello di un corpo dell'esercito americano... Anche se il marchio è stato legalmente registrato dalla piattaforma streaming in diversi paesi.

L'esercito degli Stati Uniti e Netflix hanno qualcosa in comune, ovvero l'utilizzo del termine Space Force. Il primo ha visto ampliare il suo organico con l'annuncio del Presidente Trump - risalente a due anni fa - di una nuova branca, che però deve ancora entrare in azione. Il secondo, ha debuttato lo scorso 29 maggio la prima stagione della comedy di Greg Daniel, intitolata appunto Space Force.

Ma mentre Netflix si è mosso con celerità e ha subito registrato il marchio in paesi come Europa, Australia, Messico e altri, le milizie americane hanno semplicemente una richiesta in corso per utilizzare il trademark all'interno degli States.

La legge americana, in questi casi, opera solitamente sul principio "chi prima utilizza" piuttosto che "chi prima registra", ma in altri paesi è la seconda azione ad avere priorità, e Netflix ha dimostrato di aver fatto richiesta legale per il trademark all'estero già da gennaio 2019.

Al momento la questione non pone chissà quali problemi, vista l'entità del tutto differente delle due parti, ma cosa succederebbe - ipotizza THR - se entrambe volessero produrre dei capi d'abbigliamento con quel marchio? Si dovrebbe ricorrere a una battaglia legale?

In realtà, non si sa ancora come si risolverà il tutto, dovessero presentarsi simili problemi. Un portavoce dell'Air Force ha però dichiarato: "Attualmente non siamo a conoscenza di alcun conflitto di trademark con il programma fittizio Space Force prodotto da Netflix. Auguriamo il meglio a Netflix e ai produttori dello show nella loro rappresentazione creativa della più nuova branca militare della nostra nazione".