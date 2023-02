South Park demolisce il Principe Harry e Meghan Markle nel nuovo episodio

Era solamente questione di tempo prima che succedesse e ora anche il mondo di South Park ha inglobato e parodiato le attuali vicende del Principe Harry e Meghan Markle. Nell'episodio dal titolo "The Worldwide Privacy Tour", gli autori dello show animato hanno preso di mira sia il libro di memorie di Harry Spare che la docuserie Netflix Harry & Meghan.

Nella puntata di South Park in questione, vediamo il Principe del Canada e sua moglie che si recano nella piccola città del Colorado di South Park nel tentativo di mantenere sotto controllo la propria privacy, preservando la loro intimità dalle incursioni dei media. Tuttavia la coppia promuove il libro "Waaagh", probabilmente in riferimento a Spare, e al tempo stesso si serve di cartelli di protesta che attirano l'attenzione con la scritta: "Vogliamo la nostra privacy!" e "Smettetela di guardarci!".

Ad un certo punto dell'episodio vediamo il conduttore di Good Morning Canada che dice loro: "Alcune persone potrebbero dire che tua moglie amante di Instagram in realtà non vuole la sua privacy", in apparente riferimento ai molteplici progetti hollywoodiani di Markle all'orizzonte. A questo seguono una serie di altre battute che criticano aspramente le ultime mosse della coppia... immaginaria.