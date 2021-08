South Park: in arrivo 14 film e 3 nuove stagioni

South Park è stato al centro di un accordo che porterà alla realizzazione di 14 film e al rinnovo della serie animata per tre stagioni, composte da 10 episodi.

I creatori dello show animato, Trey Parker e Matt Stone, hanno infatti rinnovato la loro partnership con MTV Entertainment Studios che assicura il futuro del franchise animato.

Comedy Central potrà infatti restare sugli schermi di South Park fino alla sua trentesima stagione, in arrivo nel 2027. L'accordo ha un valore, secondo quanto dichiarato di Bloomberg News, rappresenta un investimento di circa 900 milioni di dollari in sei anni.

Trey Parker e Matt Stone, creatori di South Park, riceveranno da ViacomCBS, che ha il controllo di MTV Entertainment Studios, 150 milioni di dollari in anticipo ogni anno per coprire i costi di produzione e una percentuale dei profitti.

Chris McCarthy, presidente e amministratore delegato di MTV Entertainment, ha dichiarato: "Matt e Trey sono dei creativi di fama mondiale che usano brillantemente il loro umorismo oltraggioso per rappresentare le assurdità della nostra cultura e siamo eccitati nell'espandere e approfondire il nostro rapporto a lungo termine con loro, per aiutare a sostenere Paramount+ e Comedy Central. Contenuti legati a marchi come South Park e sviluppare nuovi progetti con dei talenti incredibili come Matt e Trey è al cuore della nostra strategia di continuare a far crescere Paramount+".

Parker e Stone hanno invece aggiunto: "Comedy Central è stata la nostra casa per 25 anni e siamo davvero felici che si siano impegnati con noi per i prossimi 75 anni. Quando abbiamo proposto a ViacomCBS un modo diverso per produrre la serie durante la pandemia, Chris McCarthy, Nina Diaz, Keyes Hill-Edgar e Tanya Giles sono stati immediatamente di grande sostegno e ci hanno permesso di provare qualc osa di nuovo che è stato accolto davvero bene. Non vediamo l'ora di tornare a fare gli episodi tradizionali di South Park, ma ora possiamo provare anche nuovi formati. Avere dei partner che ci danno sempre fiducia è grandioso".