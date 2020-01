South Park 20 e 21, su Netflix in streaming da oggi!

South Park torna su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibili in streaming le stagioni 20 e 21 della dissacrante serie animata americana!

South Park 20 e 21 arrivano oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della ventesima e ventunesima stagione creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 per Comedy Central.

La serie tv è stata recentemente riconfermata almeno fino al 2022, infatti dopo la stagione 23 in onda lo scorso settembre, South Park avrà altre tre stagioni future. Ideato da Trey Parker e Matt Stone e sviluppato da Brian Graden per la rete televisiva americana Comedy Central, South Park ha debuttato il 13 Agosto 1997, quando migliaia di genitori in tutto il mondo proibirono immediatamente ai figli di guardarlo a causa dello stile sfacciato e offensivo.

Protagonisti sono quattro bambini delle elementari (Stan, Kyle, Eric e Kenny) che vivono in una città del Colorado e sono al centro di numerose avventure dissacranti e improbabili, durante le quali trattano numerosi temi sociali con una satira tagliente. Nonostante le critiche, South Park viene trasmesso da 22 stagioni e un totale di 297 episodi, diventando una delle serie animate più lunghe di sempre. In Italia arriva per la prima volta nel 2000 su Italia 1, presentando i suoi episodi pieni di umorismo e satira.

South Park è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.