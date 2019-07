Source Code: su Netflix in streaming da oggi

Source Code arriva su Netflix in streaming: si tratta di un thriller di fantascienza con Jake Gyllenhaal e Vera Farmiga diretto dal regista britannico Duncan Jones,

La trama di Source Code vede il Capitano Colter Stevens è costretto, suo malgrado, a rivivere gli ultimi otto minuti di vita del passeggero di un treno che esploderà. Si risveglia all'improvviso senza sapere dov'è. Di fronte a lui c'è Christina che gli sorride, ma lui non ha la più pallida idea di chi sia. In uno specchio vede il volto di un altro uomo e in tasca ha la carta d'identità di un tranquillo insegnante di scuola. Nel frattempo una donna in uniforme gli impartisce ordini da un monitor. A sua insaputa è impegnato in una missione militare ad alto rischio per scoprire il colpevole di un attentato che poche ore prima ha fatto migliaia di vittime. Poche ore prima, appunto... Colter è dentro il programma top-secret Source Code che gli permette di andare indietro nel tempo, per evitare il disastro. Ma ogni volta ha solo pochi minuti per raccogliere stralci di prove. Solo 8 minuti...

Colter Stevens è interpretato da Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan è Christina Warren, Vera Farmiga veste i panni di Colleen Goodwin, il cast è completato da Jeffrey Wright, Russell Peters, Michael Arden e Cas Anvar. La pellicola è diretta dal regista britannico Duncan Jones e prodotta da Mark Gordon, Jordan Wynn e Philippe Rousselet. La sceneggiatura è firmata da Ben Ripley.

Source Code è un thriller di fantascienza che va a completare un mese di giugno che ha visto gli abbonati di Netflix godere di numerosi arrivi sulla piattaforma multimediale con nuove serie tv, saghe memorabili e grandi cult.