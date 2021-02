Soulmates, su Prime Video in streaming da oggi

Da oggi lunedì 8 febbraio arriva su Amazon Prime Video l'attesa serie tv dal titolo Soulmates, creata da William Bridges (uno dei nomi dietro Black Mirror) e Brett Goldstein (Superbob).

In un futuro prossimo la scienza fa una scoperta che cambia la vita sul pianeta: un modo per trovare l'anima gemella. La serie racconta sei storie che dimostrano quale sia il reale costo necessario a trovare il vero amore. L'enorme cast della serie include tra gli altri Bill Skarsgård (il volto di Pennywise nel nuovo It), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Åkerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits), JJ Feild (Turn Up Charlie), Sarah Snook (Succession), David Costabile (Billions), Sonya Cassidy (Lodge 49) e Laia Costa (Diavoli).

Soulmates: Laia Costa in una scena del terzo episodio della serie

Dietro a Soulmates troviamo William Bridges, una delle penne di Black Mirror, l'epica serie tv antologica britannica diventata una delle più note dal pubblico di Netflix. Lo sceneggiatore ha vinto nel 2018 un Primetime Emmy per Migliore Sceneggiatura per una Serie Limitata, precisamente per l'episodio USS Callister, premio condiviso con Charlie Brooker ovviamente. A proposito di Black Mirror, il creatore un anno fa ha dichiarato: "Al momento non so con quale stomaco potrei raccontare una società che va alla deriva, perciò non sto lavorando su questo. Sto cercando di ritrovare le mie doti comiche, sto scrivendo qualcosa che mi faccia ridere." La sesta stagione è molto lontana.

