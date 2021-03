Soul: il film Disney e Pixar dal 31 marzo in DVD, Blu-ray e Steelbook

Soul, vincitore di due Golden Globe come Miglior film d'animazione e Miglior colonna sonora originale, arriva in homevideo con tanti contenuti extra esclusivi e con una sfiziosa steelbook.

Il nuovo film Disney e Pixar Soul sarà disponibile in Blu-Ray (anche in edizione da collezione Steelbook), DVD e sulle piattaforme digitali a partire dal 31 marzo. Vincitore di due Golden Globe come Miglior film d'animazione e Miglior colonna sonora originale, e premiato come Film dell'anno dall'American Film Institute e Miglior film d'animazione dal National Board of Review, Soul è un film adatto a tutte le età che è riuscito a conquistare tanto il pubblico quanto la critica.

Soul: il protagonista del film Pixar

In Soul, Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l'occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all'Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un'anima precoce che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull'esistenza.

Soul: un'immagine del film

Nella versione italiana di Soul, il compositore e pianista di fama internazionale Stefano Bollani è autore e interprete del brano originale "Villa Incognito", che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del lungometraggio d'animazione. Tra le voci italiane del film Paola Cortellesi e Neri Marcorè. Questi i contenuti extra:

Blu-Ray

Commento audio - Versione del film con il commento audio del regista Pete Docter, il co-regista Kemp Powers e la produttrice Dana Murray.

- Versione del film con il commento audio del regista Pete Docter, il co-regista Kemp Powers e la produttrice Dana Murray. Non un qualsiasi Joe - Approfondimento sulla minuziosa attenzione ai dettagli che ha accompagnato il processo di creazione di Joe e della sua storia nel primo film Pixar che ha un protagonista afroamericano.

- Approfondimento sulla minuziosa attenzione ai dettagli che ha accompagnato il processo di creazione di Joe e della sua storia nel primo film Pixar che ha un protagonista afroamericano. Caramella astrale - Uno sguardo ravvicinato sulle innovazioni tecniche utilizzate per ricreare le ambientazioni e i personaggi del mondo di Soul.

Disco Bonus (incluso nell'edizione Blu-Ray Steelbook)